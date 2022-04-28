ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прокуроры направили 2,2 млн гривен из залогов на нужды армии

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 17:22
Прокуроры направили 2,2 млн гривен из залогов на нужды армии Фото: прокуроры направили на нужды ВСУ 2,2 млн гривен (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ювенальные прокуроры направили средства из залогов на нужды украинской армии. Взысканная сумма составила около 2,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что средства взысканы по ходатайству Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию с подозреваемых в уголовном производстве по факту торговли людьми (ст. 149 УК Украины). Прокуроры смогли изъять около 2,2 млн гривен.

Средства направлены на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.

"В отношении подозреваемых лиц ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас он изменен на не связанный с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны прокуроры направили на нужды ВСУ арестованного имущества на более 2,6 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги