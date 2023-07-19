Прокурора у справі екс-судді Князєва скоротили. Він звинувачує голову САП у тиску

За словами прокурора, ще 29 червня він був у кабінеті голови САП Олександра Клименка та доповідав про перебіг справи у кількох кримінальних провадженнях. Йому не повідомляли про штатні зміни.

"Про це в САП не йшлося взагалі. Недоцільно скорочувати посаду в той час, коли з шести начальників виконують свої повноваження лише троє. Нещодавно приступив до виконання службових повноважень один із трьох мобілізованих начальників", - розповів прокурор.

Крім цього, начальник відділу є головним у групі прокурорів, представляє в суді бік обвинувачення та володіє всією інформацією у тій чи іншій кримінальній справі. Проте 3 липня Омельченку повідомили про скорочення його посади.

"У понеділок, 3 липня, о 9:20 мене ознайомили з наказом генпрокурора про скорочення посади начальника першого відділу. Водночас замість неї утворюють аналогічну по суті посаду начальника 1 відділу - заступника начальника управління", - зазначив Омельченко.

Позиція САП

У САП у коментарі РБК-Україна зазначили, що скорочення посади, яку обіймав Омельченко, готувалося задовго і не пов'язане із справами, якими він керував. Крім цього, у САП зазначили, що Омельченко продовжує залишатися прокурором та має право залишатися на посаді прокурора САП. При цьому, згідно з наказом ОГП від 10 липня, у переліку прокурорів, які можуть вести процесуальне керівництво справами у судах, прізвища Омельченка немає.

Сам прокурор пов'язує своє скорочення зі справою Князєва, якою він займається. За його словами, рішення про те, щоб ліквідувати його посаду, з'явилося після того, як він погодив запит детектива НАБУ відправити телефон Князєва до Польщі для зняття з нього необхідної інформації.

"Жодних нарікань за 23 роки моєї роботи не було, у тому числі за 7,5 років роботи в САП. Крім того, наприкінці року проводяться оцінки прокурорів. Я та мої прокурори отримали найвищу оцінку - позитивну. Я думаю, що скорочення моєї посади сталося через розслідування щодо Князєва", - додав Омельченко.

Заява до Ради прокурорів

У розпорядженні РБК-Україна є заява Омельченка, яку він написав до Ради прокурорів із проханням дати оцінку ситуації. У ньому йдеться про те, що 20 червня він погодив детективу НАБУ запит на міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Республіки Польща, яка дозволить зробити копію інформації, розміщеної в телефоні Князєва. 21 червня Омельченку повідомили, що Клименко цікавився, де знаходиться телефон. Прокурор зайшов до Клименка і повідомив, що, за останньою інформацією, телефон знаходиться не в НАБУ і його точне місцезнаходження поки що йому невідоме.

"Після цього він у підвищеному тоні з криками почав мене запитувати, чи відповідає дійсності інформація, що я підписував запит про міжнародну правову допомогу в цьому кримінальному провадженні щодо телефону Князєва і які саме питання були у запиті", - наголошується у заяві.

За словами Омельченка, Клименко кричав і дорікав, що прокурор не мав права залучати фахівців з Польщі.

"За змістом висловлювань та претензій до мене з боку заступника генпрокурора - керівника САП Клименка у мене склалося враження, що він був дуже розлючений самою можливістю отримання доступу до інформації, яка міститься у телефоні підозрюваного Князєва", - додав Омельченко у своїй заяві.

Варто зазначити, що Омельченко займався резонансними кримінальними провадженнями. Крім Князєва, відділ прокурора контролював хід розслідування справи колишнього голови ПриватБанку Олександра Дубілета (розтрата 8 млрд гривень), справи колишнього віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва (присвоєння 170 млн гривень), справу екс-заступника міністра оборони Ігоря Халимона (підписання додатків військових частин ЗСУ), справу ДП "Антонов" (розтрата 18 млн гривень), справу першого заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського (хабар у 400 тисяч доларів), а також справу проти посадових осіб Міноборони, яких підозрюють у розтраті коштів (так звана справа "Золоті яйця по 17 гривень").

Записи Князєва

За інформацією РБК-Україна від джерел у правоохоронних органах, один із фігурантів справи Князєва - адвокат Олег Горецький був знайомий із заступником голови САП Андрієм Синюком. Джерела повідомляють, що Горецький спілкувався з ним із різних юридичних питань.

У запиті РБК-Україна САП, на питання про те, чи спілкується Синюк із Горецьким, повідомили, що діалог між ними справді був.

"Заступник керівника САП Андрій Синюк провів дві зустрічі з Олегом Горецьким, юридична компанія якого представляла інтереси товариства, майно якого було заарештовано в рамках справи, що перебуває у провадженні детективів НАБУ. Після того, як зазначена особа почала виявляти інтерес до діяльності САП, будь-яке спілкування з ним було припинено", - зазначили у прес-службі.