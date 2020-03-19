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Прокурор из Харьковской области внес в декларацию "подаренные" деньги после расследования журналистов

Новости » Политика     19.03.2020 - 15:08
Прокурор из Харьковской области внес в декларацию "подаренные" деньги после расследования журналистов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Лозовский прокурор задекларировал "подаренные" 110 тыс. грн наличными после публикаций в СМИ

В Харьковской области прокурор после публикаций в СМИ внес в декларацию подаренные 110 тысяч грн наличности. Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Антикоррупционный блок участников АТО".

По сведениям активистов, вчера, 18 марта, на одном из харьковских сайтов появилась публикация о покупке заместителем Лозовской местной прокуратуры Владимиром Горпинченко квартиры за 120 тыс. грн. Издание сообщило, что прокурор якобы незаконно не сообщила о приобретении в 10-дневный срок. Эту информацию впоследствии сайт опроверг, потому что, согласно действующему законодательству, Горпинченко не было декларировать свое приобретение, поскольку он купил 50% квартиры, потратив на это сумму, меньшую той, которую уже необходимо декларировать.

Однако, изучив декларации Горпинченко, активисты заметили, что "жена прокурора не имела денег на покупку квартиры" (своей доли в 50% - ред.).

"Согласно декларациям, Анастасия Горпинченко нигде не работает и все ее доход состоит из потребительских кредитов и социальной помощи, вместе чуть больше 12 тыс. грн в год. Никаких сбережений у нее не было. Однако, судя по заявлению прокуроров, она дала 60 тыс. грн на покупку квартиры. Возникает логичный вопрос – откуда у неработающей жены лозовского прокурора деньги на покупку недвижимости и почему прокурор Владимир Горпинченко не декларирует ее доходов?" - отмечают активисты.

В своей годовой декларации, которую прокурор подал 16 марта, не указаны никакие доходы жены, кроме кредита и социальной помощи.

Прокурор из Харьковской области внес в декларацию &quot;подаренные&quot; деньги после расследования журналистов

Однако после публикации 18 марта Горпинченко подал две исправленные декларации, где указал два денежных подарка: один на 50 тыс. грн самому прокурору от отца, второй на 60 тыс. грн жене от ее отца.

Прокурор из Харьковской области внес в декларацию &quot;подаренные&quot; деньги после расследования журналистовПо сведениям активистов, жена прокурора Анастасия Горпинченко занимается торговлей товарами для детей. Однако в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Горпинченко Анастасия Ивановна не значится, а следовательно - не платит налогов.

Как ранее писало РБК-Украина, декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход.

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