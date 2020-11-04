Производители электроэнергии просят президента повлиять на НКРЭКУ из-за манипуляций на рынке

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Производители электроэнергии обратились к президенту Владимиру Зеленскому, а также глав правительства и НКРЭКУ с просьбой немедленно устранить манипуляции на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в обращении генерирующих компаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Харьковская ТЭЦ-5", Фирма "Технова", "Евро-Реконструкция", Черкасская ТЭЦ к руководству государства.

"Недостатки регулирования имеют разрушительное влияние на энергетическую отрасль, поскольку перечисленные факторы пока продолжают действовать, а порожденные ими задолженности и убытки членов рынка продолжают расти. Можно констатировать, что отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса", - говорится в совместном обращении.

В частности, на рынке "на сутки вперед" системный характер приобрела тенденция спекулятивной перепродажи трейдерами крупных объемов электрической энергии, приобретенной по двусторонним договорам, по необоснованно низким ценовым заявкам ниже затрат на ее производство.

Некоторые участники рынка (в основном трейдеры и поставщики) в заявках на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" устанавливают минимальные необоснованные почасовые цены продажи, при этом не имея подтверждения указанных заявок реальными объемами электрической энергии.

Эти манипуляции и спекуляции, по информации производителей, приобрели масштабный характер и повлекли за собой стремительное ухудшение финансового состояния компаний государственного сектора экономики и других производителей, не обеспечивая справедливого ценообразования и распределения процентов участия в покрытии существующего спроса.

Также по мнению генерирующих компаний, искажения ценообразования на рынке электрической энергии происходит вследствие несовершенной, а иногда и непонятной политики руководства ГП "НАЭК "Энергоатом" по продаже электрической энергии.

"НАЭК "Энергоатом" как бы умышленно генерирует собственные убытки, продавая значительный объем на рынке двусторонних договоров по заниженным ценам, также на балансирующем рынке, и лишь небольшие объемы - на достаточно прибыльном сегменте рынка "на сутки вперед", - отмечается в обращении.

Для пресечения дальнейших манипуляций на рынке электроэнергии, производители электроэнергии просят власти временно запретить продажу электроэнергии трейдерами на рынке "на сутки вперед" (РДН), установить минимальную цену на внутрисуточном рынке на уровне не ниже цены рынка РДН+1% либо приостановить торговлю электрической энергией на данном сегменте рынка.

Кроме того, производители просят ввести мониторинг заявок на РДН для отслеживания заявок по цене на продажу ниже себестоимости производства электрической энергии. А также ввести процедуру проверки НЭК "Укрэнерго" двусторонних договоров на предмет отсутствия фиктивных сделок.

Напомним, что ранее, в июне 2020 года НКРЭКУ анонсировала проведение проверки на предмет возможных манипуляций на рынке электроэнергии в декабре 2019 – февраль 2020. У регулятора была информация, что за указанный период 30 компаний заработали 100 млн грн путем нарушения правил торговли на рынке.

По результатам проверки НКРЭКУ отменила наложение запланированных штрафов с большинства участников рынка и к 15 компаний применила минимальный штраф в сумме 85 тыс. грн.

В июле 2020 года в журналистском расследовании "Схемы: коррупция в деталях" была раскрыта одна из схем, которую используют ПАО "Центрэнерго" и компании из сферы влияния Игоря Коломойского.