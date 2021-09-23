По программе Зеленского впервые за 50 лет отремонтировали дорогу к Ичнянскому парку

На 98% завершен ремонт на 25-километровом участке дороги Т-25-27 "Бобровица - Свидовец - Новый Быков - Ичня", которая ведет к Ичнянскому национальному природному парку на Черниговщине. В рамках восстановления по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на этой трассе завершают устройство разметки и установку средств безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области.

Дорога соединяет две региональные трассы Р-67 "Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин" и Р-68 "Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы" с национальной Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка", обеспечивает движение транзитного транспорта, в том числе тяжеловесного грузового. Трасса ведет к культурным памятникам и объектам природно-заповедного фонда.

Всего планируется сделать 45 километров дороги Т-25-27 от Нового Быкова до Монастырища. Работы на трассе стартовали в октябре прошлого года.

"Дорога ремонтируется впервые за 50 лет со времени ее построения. Прогрессирующая ямочность, сетка трещин, коробление покрытия и сплошные разрушения длительное время создавали существенный дискомфорт для водителей. Чтобы проехать эти 45 километров, надо было потратить не менее часа", - говорится в посте.

Цель ремонта - усилить дорогу и сделать ее более выносливой к современным транспортным нагрузкам. Старый изношенный слой дорожного покрытия снимается на 10 см, устраивается новая более жесткая основа из щебеночной смеси укрепленной цементом толщиной 22 см. Сверху укладывается два слоя асфальтобетона: выравнивающий - 12 см, верхний - 5 см.

Обочины будут укреплены на ширину 1 м. Также будет проводиться расчистка и ремонт водопропускных труб, обновление мостов. Для комфорта водителей и пассажиров сделаны заездные карманы и остановки для транспорта, установлены новые автопавильоны. Для безопасности дорожного движения устанавливаются дорожные знаки, барьерное ограждение, направляющие устройства, устроено искусственное освещение в населенных пунктах.