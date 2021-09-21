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По программе Зеленского на пограничной дороге "Яворов-Грушев" перестроили 3 моста

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 14:17
По программе Зеленского на пограничной дороге "Яворов-Грушев" перестроили 3 моста Фото: по программе Зеленского на пограничной дороге "Яворов-Грушев" перестроили 3 моста (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Львовщине завершили капитальный ремонт моста через реку Ретичин на автомобильной дороге Т-14-20 "Яворов - Грушев" вблизи с. Нагачев, км 7+316. Это третья переправа в составе трассы на подходах к украинско-польской границе, которую восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

"Мы капитально отремонтировали и перестроили три моста, построенные еще в 1970-х годах на дороге "Яворов - Грушев" вблизи села Нагачев. Прошло более полувека с момента их строительства до первого капитального ремонта", - отметил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Автодорога Т-14-20 стала первым готовым объектом в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к украинско-польской границе".

В ходе ремонта на искусственных сооружениях провели демонтаж поврежденных элементов, устройство пролетного строения и береговых опор, уложили дорожную одежду и установили перильное и барьерное ограждение. В рамках проекта рабочие подрядной организации ООО "Дрог-Строй" также устроили тротуары и провели мероприятия по безопасности дорожного движения.

В течение 2021 года на Львовщине в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтировали 8 переправ на автомобильных дорогах государственного значения.

Фото Було/Стало 51- річного моста на дорозі Яворів - Грушів Завдяки цим порівняльним світлинам мостового переходу...

Posted by Служба автомобільних доріг у Львівській області on Monday, September 20, 2021

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

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