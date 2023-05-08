Програма “Доступні ліки”. Як зекономити на лікуванні хронічних хвороб

Завдяки програмі “Доступні ліки” люди з хронічними захворюваннями можуть отримати життєвонеобхідні препарати безоплатно чи з меншою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Черкаської ОВА.

Попри війну програма “Доступні ліки” розширюється. А препарати для лікування хронічних захворювань стають доступнішими.

За час повномасштабної війни програма розширилася трьома новими напрямами:

хвороба Паркінсона;

комбіновані препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень;

імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.

Перевірити, які саме ліки включені в програму реімбурсації та, які є повністю безоплатними, а які з доплатою, можна в Реєстрі за посиланням.

Як отримувати препарати за програмою "Доступні ліки"

Звернутись до відповідного лікаря:

у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми - до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

для лікування розладів психіки та поведінки - до психіатра;

для лікування епілепсії - до психіатра або невролога;

для лікування нецукрового або інсулінозалежного діабету - до ендокринолога;

при хворобі Паркінсона - до невролога;

для отримання імуносупресивних препаратів - трансплант-координатор.

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, та випишуть перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги:

сімейний лікар;

терапевт;

педіатр.

Після отримання паперового чи електронного рецепту потрібно знайти аптеку, яка відпускає ліки за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, ми писали, як знайти аптеку, що відпускає медикаменти за програмою "Доступні ліки".

Ми також повідомляли, що в Україні повноцінно запрацював електронний рецепт на ліки.

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