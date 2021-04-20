Профсоюзы "Выривського" провели акцию протеста против смены руководителя предприятия

В понедельник, 19 апреля, работники сельхозпредприятия ГП "Выривськое" провели предупредительную акцию протеста против смены руководителя предприятия. Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабинету министров и руководству Фонда госимущества Украины.

Как сообщила председатель профсоюзной организации предприятия, главный бухгалтер Оксана Бойко, семь месяцев назад фондом был назначен на должность директор Юрий Голуб.

"Новый руководитель подошел к работе профессионально, с тех пор увеличено количество рабочих мест, выросло поголовье скота на ферме и посевные площади, соответственно выросли показатели производства - надои молока, сбор сельхозкультур, вовремя выплачивается заработная плата - предприятие развивается и готовится к распаеванию земель государственного фонда, на которых работает", - заявила она.

Вместе с тем, добавляют в профсоюзе, на прошлой неделе три неизвестные лица продемонстрировали приказ Фонда госимущества Украины о назначении с 15 апреля на должность временно исполняющего обязанности директора ГП "Выривського" Василия Гереженивского.

В связи с чем, 17 апреля профсоюзная организация предприятия провела собрание трудового коллектива, выразила доверие Юрию Голубу и приняла решение о его поддержке на должности директора предприятия, а также приняла решение провести предупредительную акцию протеста против смены руководства предприятия с перекрытием трассы Конотоп-Батурин неподалеку от моста через реку Куколка.

Работники вывели сельхозтехнику, разместили ее на обочине дороги и обустроили плакатами. Сотрудники полиции поддерживали порядок во время проведения мирной акции. Также трактором был заблокирован вход в административное здание предприятия.

Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабинету министров и руководству Фонда госимущества Украины с требованием позволить завершить законное распаевание земель государственной собственности среди нынешних и бывших работников предприятия, которые согласно действующему законодательству имеют на это право и оставить на должности директора Юрия Голубя, которому доверяют.

"Мы прекрасно понимаем, что такие действия со сменой руководителя предприятия прямо связаны с открытием рынка земли в Украине, поэтому работники вышли на предупредительную акцию протеста. Они доверяют Юрию Голубу, который способствует интересам местной громады, работникам сельхозпредприятия", - заявила Оксана Бойко.

Предупредительная акция протеста работников сельхозпредприятия ГП "Выривське" продолжалась в течение рабочего дня. Согласно дальнейшей реакции в Фонде государственного имущества Украины в профсоюзе будут планировать дальнейшие действия.