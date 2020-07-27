Профсоюзы химпредприятий требуют от Кабмина пересмотреть решения по импорту минудобрений

Фото: "Сумыхимпром" (из открытых источников)

Профсоюзные организации и работники химпредприятий готовятся к акциям протеста

Профсоюзные организации отечественных химических предприятий заявляют о подготовке массовых акций протеста в городах расположения химических предприятий и в Киеве в случае, если не будут пересмотрены решения по импорту минеральных удобрений в Украину с учетом позиций и потребностей трудовых коллективов и профсоюзов.

Об этом говорится в открытом обращении Союза химиков Украины, Федерации профсоюзов Украины и Федерации работодателей Украины по итогам встречи, которая прошла в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 22 июля.

"Мы требуем, чтобы на фоне экономического кризиса, резкого повышения закупочных цен на аграрную продукцию, стремительного падения промпроизводства в стране, были обеспечены нормальные условия для стабильной работы отечественных химпредприятий в перспективе не менее 2-3 лет, для сохранения рабочих мест и достойного уровня зарплаты", - говорится в обращении.

В сообщении указывается, что на встрече в Министерстве развития экономики 22 июля Союз химиков Украины и отраслевой профсоюз представляли трудовые коллективы предприятий "ДнепрАзот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений,"Сумыхимпром", "Азот" (Черкассы), "Гросдорф".

Таким образом, отмечается в сообщении, в переговорах на базе Минэкономики приняли участие все предприятия Украины по производству минеральных удобрений, независимо от формы собственности.

"Встрече предшествовали обращения к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю по ситуации, сложившейся в химической промышленности Украины после недавних решений Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) по импорту минеральных удобрений", - говорится в обращении.

22 июня МКМТ решила отказать во введении ограничительных мер в отношении импорта минеральных удобрений, оставив без рассмотрения и внимания выводы специальных расследований Минэкономики относительно растущего импорта минеральных удобрений в Украину. В обращении говорится, что решения МКМТ усугубили проблему массированного импорта минеральных удобрений в Украину, вызвав многочисленные увольнения на украинских предприятиях.

"Фактически комиссия приняла решение против национальных производителей азотных и сложных удобрений, чем спровоцировала снижение показателей внутреннего производства и дала старт процессу сокращения работников на украинских заводах. Центральный Совет профсоюзов и представители профсоюзных организаций всех без исключения ведущих предприятий-производителей минеральных удобрений, обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять меры, которые бы остановили уничтожение отечественной химической промышленности руками украинских чиновников", - говорится в обращении.

При этом Союз химиков и профсоюзы призывают Зеленского и Шмыгаля всесторонне и объективно рассмотреть проблему "не только с точки зрения интересов импортеров, иностранных производителей, агротрейдеров, но и учесть интересы работников отечественных производств".

Также Союз химиков и профсоюзы требуют от Минэкономики и должностных лиц, входящих в состав МКМТ, вернуться к рассмотрению вопроса, основываясь на объективных выводах специальных расследований.

"Этот процесс должен быть прозрачным, объективным и взвешенным, а не кулуарным и тайным. Пересмотрите свои решения, которые нанесли ущерб отечественным производителям и тысячам рабочих, которые теряют свои рабочие места из-за вашей позиции", - говорится в обращении.

Подписанты также требуют от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовать выводы своих спецрасследований. По информации авторов обращения, данные расследования зафиксировали стремительный рост импорта минудобрений в предыдущие годы.

"Считаем, что этот рост в первую очередь вызван тем, что российские производители через различные формы кооперации с третьими странами продолжают экспансию на украинский рынок, несмотря на санкции и другие ограничительные меры", - заявляют организации.

Напомним, 24 июня МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений, решив не ограничивать объемы импорта.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных и сложных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации, включив в него азотные и калийные удобрения. Данное решение вступило в силу с 1 июля 2019.