Проект закону про заборону реклами азартних ігор не вирішує питання лудоманії, - експерти

Зареєстрований у парламенті групою депутатів на чолі з Данилом Гетманцевим законопроект про заборону реклами азартних ігор (№9256-д) не вирішує питання лудоманії та має низку корупційних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок Центру дослідження законодавства України.

Зокрема, експерти вказують, що законопроtкт № 9256-д не пропонує ефективних методів розв'язання основної проблеми: зловживання доступом до онлайн-казино військовослужбовцями.

За пропозицією авторів законопроєкту, це питання має вирішуватися Кабміном та новим органом, який планують створити за три місяці після ухвалення законопроєкту. Проте сам законопроєкт містить норми, які є нечіткими щодо обмежень участі в азартних іграх військовослужбовців, що може ускладнити їхнє дотримання та призвести до неефективності обмежень, які, формально, законопроєкт мав вирішити.

"Фактичне впровадження механізму обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх може відбутися не раніше 2025 року", - вказують експерти.

Крім того, згідно з положеннями законопроєкту, замість КРАІЛ планується створити два нових державних органи: "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері випуску та проведення лотерей".

"Відмінності в процесі створення та діяльності нових органів, що замінять КРАІЛ, створять нові корупційні ризики та можливість зловживання повноваженнями для втручання в роботу ринку", - йдеться у висновку.

Однією з найбільш значущих інновацій, запропонованих у законопроєкті № 9256-д, є розширення обмежень щодо реклами азартних ігор. Загальна концепція цих нововведень вважається доцільною та необхідною, проте існують окремі застереження щодо деяких з них.

Серед них - обмеження реклами у спортивних виданнях та на спортивних заходах, оскільки державна політика в сфері азартних ігор спрямована на підтримку та розвиток спорту коштом надходжень від цих ігор.

Ще одне застереження стосується загальної заборони реклами азартних ігор в інтернеті. Відсутність ефективних механізмів контролю може призвести до зростання нелегального сектору азартних ігор.

Також в експертів викликають занепокоєння пропозиції законопроєкту щодо підстав для анулювання ліцензій організаторів азартних ігор. Зокрема, на розгляді стоїть питання про повторне порушення вимог щодо реклами та невідповідність законодавству правил проведення азартних ігор та відвідування грального закладу.

Щодо першої підстави, зазначається, що така норма може викликати конкуренцію, особливо в поєднанні з ризиками непрозорості формування та діяльності нового регулятора ринку, який має замінити КРАІЛ.

Замість цього, пропонується збільшення штрафів за порушення законодавства щодо реклами, а також встановлення обов'язку регулятора звітувати про розгляд всіх скарг щодо реклами азартних ігор. Також вважається, що друга підстава є занадто різким заходом, і пропонується виправлення порушень за допомогою штрафів за перше порушення, а анулювання ліцензії - за повторне порушення або невиправлення виявлених порушень у визначений строк.

Експерти також звертають увагу на ризики, пов'язані з запропонованим заміщенням терміну "державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України" на "резидент іноземної держави, що здійснює збройну агресію проти України". Це може відкрити шлях для російських компаній на український ринок після завершення війни. Натомість поточна редакція вимагає змін до відповідного законодавства, що ускладнює такий сценарій.

"Реформа ринку азартних ігор потребує реальних змін з урахуванням накопиченого досвіду, деякі положення законопроекту № 9256-д потребують значних коригувань для забезпечення ефективного захисту вразливих груп та уникнення порушення основних правових принципів", - резюмують експерти.