Продовження УПЛ: повний розклад матчів 4-7 квітня

Після поєдинків чвертьфіналу Кубка України знову переключаємо увагу на баталії української Прем'єр-ліги. 23-й тур розпочнеться в п'ятницю, його програма триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Відкриє тур 4 квітня, о 15:30 битва аутсайдерів. "Інгулець" з Петрового зіграє проти столичної "Оболоні". Номінальними господарями будуть футболісти з Кіровоградщини, хоча сама гра відбудеться в Києві на арені "пивоварів".

На суботу, 5 квітня, намічені два поєдинки. Полтавська "Ворскла" прийматиме луганську "Зорю" (13:00), а одеський "Чорноморець" – черкаський ЛНЗ (15:30). Одесити стануть свідками домашнього дебюту нового тренера "моряків" Олександра Кучера, а, можливо, й зіркового новачка колективу – Ярослава Ракицького.

Неділя, 6 квітня – день лідерів. О 13:00 в Олександрії "містяни" вийдуть на поєдинок з криворізьким "Кривбасом". Зустріч другої та п'ятої на сьогодні команд УПЛ небезпідставно претендує на статус матчу туру. О 15:30 "Динамо" в новітньому столичному дербі зіграє з "Лівим Берегом". А о 18:00 донецький "Шахтар" на арені "Лівий Берег" у Києві проведе домашню зустріч з рівненським "Вересом".

Завершать програму туру два матчі в понеділок, 7 квітня. О 15:30 в Ковалівці старує гра місцевого "Колоса" з львівським "Рухом". А на десерт уболівальникам запропонують ще одне цікаве протистояння: о 18:00 в Житомирі зійдуться "Полісся" та львівські "Карпати".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 23-го туру УПЛ:

4 квітня (п'ятниця)

15:30, "Інгулець" – "Оболонь"

5 квітня (субота)

13:00, "Ворскла" – "Зоря"

15:30, "Чорноморець" – ЛНЗ

6 квітня (неділя)

13:00, "Олександрія" – "Кривбас"

15:30, "Динамо" – "Лівий Берег"

18:00, "Шахтар" – "Верес"

7 квітня (понеділок)