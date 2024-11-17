Продовження Ліги націй 17 листопада: повний розклад матчів неділі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У фінальному турі команди однієї групи гратимуть матчі паралельно. Першими о 16-й годині розпочнуть представники квартету C4 – національна команда Латвії прийме Вірменію, а збірна Північної Македонії зустрінеться з Фарерськими островами.

Чотири поєдинки Дивізіону B заплановані на 19:00. Австрія на власному полі протистоятиме збірній Словенії, а національна команда Норвегії прийме Казахстан. Тим часом збірна Англії зустрінеться з Ірландією, а національна команда Греції гостюватиме в Гельсінкі.

На 21:45 запланували чотири матчі Дивізіону A. Переможця квартету A2 в очному протистоянні визначать збірна Італії та Франція. Натомість національна команда Ізраїлю прийме Бельгію, щоб визначити невдаху групи.

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру – покаже всі поєдинки. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно транслюватиме матч збірної Фінляндії проти греків.

Перелік матчів неділі в 6-му турі Ліги націй 2024/25:

Латвія – Вірменія, 16:00

Північна Македонія – Фарери, 16:00

Австрія – Словенія, 19:00

Норвегія – Казахстан, 19:00

Англія – Ірландія, 19:00

Фінляндія – Греція, 19:00

Ізраїль – Бельгія, 21:45

Італія – Франція, 21:45

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Важливий поєдинок відбудеться у Відні. Австрійці та словенці продовжують претендувати на одну з перших трьох позицій у квартеті B3. Господарі мають перевагу не тільки поля, а й турнірної ситуації. Вони набрали 10 очок проти семи в балканців. Отже, збірну Словенії влаштовуватиме лише перемога. Однак, і нічия може спричинити втрату лідерства Австрією, бо збірна Норвегії прийме аутсайдера.

Принципове протистояння прийме "Вемблі". У гості до "Трьох левів" завітала Ірландія. "Зелена армія" вже не підніметься вище 3-ї позиції, але може нашкодити англійцям. Втрата очок командою Лі Карслі з паралельною перемогою збірної Греції відправить Англію лише в плей-офф за підвищення в класі. Ейре натомість ще й матиме непоганий іспит перед плей-аутом за місце в Дивізіоні B.

Центральний матч вечора випало зіграти в Мілані. І збірна Італії, і французькі "триколірні" гарантували вихід у чвертьфінал турніру. Проте, відкритим залишається запитання щодо переможця групи. "Скуадра Адзуррі" достатньо звести поєдинок унічию, щоб залишитися першою. А от збірна Франції зобов'язана перемагати мінімум із різницею два м'ячі. Хороша інтрига.