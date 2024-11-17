ua en ru
Нд, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження Ліги націй 17 листопада: повний розклад матчів неділі

Неділя 17 листопада 2024 12:58
UA EN RU
Продовження Ліги націй 17 листопада: повний розклад матчів неділі Фото: "Три леви" вдруге зустрінуться з ірландцями (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Шостий тур четвертого сезону Ліги націй УЄФА розпочнеться вісьмома поєдинками в різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У фінальному турі команди однієї групи гратимуть матчі паралельно. Першими о 16-й годині розпочнуть представники квартету C4 – національна команда Латвії прийме Вірменію, а збірна Північної Македонії зустрінеться з Фарерськими островами.

Чотири поєдинки Дивізіону B заплановані на 19:00. Австрія на власному полі протистоятиме збірній Словенії, а національна команда Норвегії прийме Казахстан. Тим часом збірна Англії зустрінеться з Ірландією, а національна команда Греції гостюватиме в Гельсінкі.

На 21:45 запланували чотири матчі Дивізіону A. Переможця квартету A2 в очному протистоянні визначать збірна Італії та Франція. Натомість національна команда Ізраїлю прийме Бельгію, щоб визначити невдаху групи.

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру – покаже всі поєдинки. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно транслюватиме матч збірної Фінляндії проти греків.

Перелік матчів неділі в 6-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Латвія – Вірменія, 16:00
  • Північна Македонія – Фарери, 16:00
  • Австрія – Словенія, 19:00
  • Норвегія – Казахстан, 19:00
  • Англія – Ірландія, 19:00
  • Фінляндія – Греція, 19:00
  • Ізраїль – Бельгія, 21:45
  • Італія – Франція, 21:45

Продовження Ліги націй 17 листопада: повний розклад матчів неділі

Топ-3 матчі 17 листопада в Лізі націй

Важливий поєдинок відбудеться у Відні. Австрійці та словенці продовжують претендувати на одну з перших трьох позицій у квартеті B3. Господарі мають перевагу не тільки поля, а й турнірної ситуації. Вони набрали 10 очок проти семи в балканців. Отже, збірну Словенії влаштовуватиме лише перемога. Однак, і нічия може спричинити втрату лідерства Австрією, бо збірна Норвегії прийме аутсайдера.

Принципове протистояння прийме "Вемблі". У гості до "Трьох левів" завітала Ірландія. "Зелена армія" вже не підніметься вище 3-ї позиції, але може нашкодити англійцям. Втрата очок командою Лі Карслі з паралельною перемогою збірної Греції відправить Англію лише в плей-офф за підвищення в класі. Ейре натомість ще й матиме непоганий іспит перед плей-аутом за місце в Дивізіоні B.

Центральний матч вечора випало зіграти в Мілані. І збірна Італії, і французькі "триколірні" гарантували вихід у чвертьфінал турніру. Проте, відкритим залишається запитання щодо переможця групи. "Скуадра Адзуррі" достатньо звести поєдинок унічию, щоб залишитися першою. А от збірна Франції зобов'язана перемагати мінімум із різницею два м'ячі. Хороша інтрига.

До слова, напередодні збірна України втратила перемогу над Грузією у групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Збірна Англії Збірна Італії Ліга націй
NEWS
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу