Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов

Цена на газ в Европе по результатам сегодняшних торгов превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд на европейском газовом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии Лондонской биржи ICE .

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов за кубометр, или 58 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Общий рост цены на газ в Европе с начала дня составил уже 2,5%.