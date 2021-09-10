Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов
Фото: цена на газ в Европе установила новый рекорд (Getty Images)
Цена на газ в Европе по результатам сегодняшних торгов превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд на европейском газовом рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии Лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов за кубометр, или 58 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).
Общий рост цены на газ в Европе с начала дня составил уже 2,5%.