ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 18:26
Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов Фото: цена на газ в Европе установила новый рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Цена на газ в Европе по результатам сегодняшних торгов превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд на европейском газовом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии Лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов за кубометр, или 58 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Общий рост цены на газ в Европе с начала дня составил уже 2,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Цена на газ
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси