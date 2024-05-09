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Продаж брухту дасть УЗ додаткові кошти, аукціони слід повернути якнайшвидше, - експерт

Четвер 09 травня 2024 14:29
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Продаж брухту дасть УЗ додаткові кошти, аукціони слід повернути якнайшвидше, - експерт Фото: продаж брухту дасть УЗ додаткові кошти, до аукціонів слід повернутися якнайшвидше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Продаж брухту дасть можливість Укрзалізниці отримати додаткові кошти, а металургії - наростити обсяги виробництва та збільшити надходження до бюджету. Тому держкомпанія має якнайшвидше поновити продажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту Володимира Гусака.

"Ця проблема з відсутністю аукціонів має бути розв’язана якнайшвидше. Є простий шлях її вирішення - продаж цього металобрухту за конкурентною тендерною процедурою. Це дасть можливість Укрзалізниці отримати додаткові кошти. А українським металургам, які зараз знаходяться в дуже важкій ситуації - отримати таку необхідну сировину. Це дасть збільшення виробництва для України, в тому числі збільшення, можливо, виробництва, яке потрібне для військової промисловості. І це слід зробити якнайшвидше", - наголосив експерт.

За його словами, компанії ніхто не заважає продовжувати продажі сировини, якщо вона буде дотримуватися діючого законодавства.

Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок.

Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ. Державний бюджет же недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн.

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