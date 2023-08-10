Продавці, патрульні поліцейські, вчителі та лікарі: кого шукають роботодавці в Києві

Станом на 1 серпня 2023 року на обліку Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) перебувало 2,8 тис. безробітних та налічувалось 7,8 тис. вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМЦЗ.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (21%), серед яких затребувані продавці продовольчих товарів, продавці-консультанти, кухарі, соціальні робітники, поліцейські патрульної служби, охоронники, помічники вихователів.

Високий попит (18%) на вчителів закладів загальної середньої освіти, фармацевтів, вихователів закладів дошкільної освіти, інженерів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів, практичних психологів, економістів.

Також високий попит на кваліфікованих робітників з інструментом - 17% (швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі різних спеціальностей, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварники, малярі).

Залишається високим попит (по 13% відповідно) на представників найпростіших професій (робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, двірники, підсобні робітники, прибиральники територій, вантажники) та на фахівців із досвідом роботи - сестер медичних (братів медичних), бухгалтерів, сестер медичних (братів медичних) з дієтичного харчування, асистентів вчителя, електромеханіків, вихователів.

Серед робітників з обслуговування устаткування (10%) затребувані водії автотранспортних засобів, токарі, трактористи, машиністи залізнично-будівельних машин, водії трамваїв, оператори верстатів з програмним забезпеченням, машиністи помпових установок, фрезерувальники.

Ситуація на ринку праці

За даними НБУ, попри відновлення попиту на робочу силу, ситуація на ринку праці залишається складною.

Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов. Так, серед нових вакансій переважають робітничі професії, логістика та продажі і закупівлі. В поточних умовах зростає і кількість вакансій в охороні здоров'я та освіті, а завдяки поступовому пожвавленню внутрішнього попиту - у роздрібній торгівлі та сфері послуг.

Це зокрема може бути наслідком масштабної міграції за кордон, насамперед жінок, які переважали в цих секторах.

Водночас низький попит залишається на працівників гуманітарно-культурного та адміністративно-управлінського напрямів, а також у сфері ІТ і будівництві. Зміни в попиті на робочу силу відображають вагомі зміни в структурі економіки, зазначають в НБУ.