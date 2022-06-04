Продавали справки о "инвалидности". Полиция раскрыла схему вывоза призывников за границу

В Закарпатской области украинские правоохранители задержали организаторов незаконного вывоза призывников за границу. Они продавали поддельные справки о "инвалидности" для выезда из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook.

По данным правоохранителей, житель Закарпатской области организовал преступную схему и привлек к сделке двух львовян.

"Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания уехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и сопровождали поездку онлайн. Стоимость "инвалидности" для такого трансфера составляла от 7 тысяч долларов США с одного человека", - сказано в сообщении Нацполиции.

Главного организатора преступной схемы задержали в Мукачево при получении 7100 долларов США, а его сообщников - во Львове.

"За незаконную переправку лиц через государственную границу может грозить до 9 лет лишения свободы", - подчеркивают правоохранители.