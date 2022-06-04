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Продавали справки о "инвалидности". Полиция раскрыла схему вывоза призывников за границу

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Суббота 04 июня 2022 16:33
Продавали справки о "инвалидности". Полиция раскрыла схему вывоза призывников за границу Фото: полиция раскрыла схему вывоза призывников за границу (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области украинские правоохранители задержали организаторов незаконного вывоза призывников за границу. Они продавали поддельные справки о "инвалидности" для выезда из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook.

По данным правоохранителей, житель Закарпатской области организовал преступную схему и привлек к сделке двух львовян.

"Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания уехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и сопровождали поездку онлайн. Стоимость "инвалидности" для такого трансфера составляла от 7 тысяч долларов США с одного человека", - сказано в сообщении Нацполиции.

Главного организатора преступной схемы задержали в Мукачево при получении 7100 долларов США, а его сообщников - во Львове.

"За незаконную переправку лиц через государственную границу может грозить до 9 лет лишения свободы", - подчеркивают правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье правоохранители задержали двух жителей, которые за более 16 тысяч евро должны были незаконно переправить группы призывников через границу.

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