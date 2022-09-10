Признали ошибку. Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины готова отменить матч против РФ
Решение о проведении товарищеского футбольного матча сборной России с Боснией и Герцеговиной было ошибкой.
Об этом заявил представитель Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Чолпа также заявил, что будет просить ассоциацию отменить запланированный футбольный матч. Позже также член президиума Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Желько Комшич отметил, что, по его мнению, после поднявшегося общественного внимания этот матч не состоится.
Вчера стало известно, что национальная команда Боснии и Герцеговины планирует поехать на товарищеский матч 19 ноября в Россию. Сообщалось, что футбольная ассоциация Боснии получит за этот матч 200 тысяч евро.
Напомним, что Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча сборных России и Боснии, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
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