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Признали ошибку. Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины готова отменить матч против РФ

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Москва, Суббота 10 сентября 2022 21:25
Признали ошибку. Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины готова отменить матч против РФ Фото: Босния и Герцеговина готова отменить футбольный матч против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Решение о проведении товарищеского футбольного матча сборной России с Боснией и Герцеговиной было ошибкой.

Об этом заявил представитель Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Чолпа также заявил, что будет просить ассоциацию отменить запланированный футбольный матч. Позже также член президиума Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Желько Комшич отметил, что, по его мнению, после поднявшегося общественного внимания этот матч не состоится.

Вчера стало известно, что национальная команда Боснии и Герцеговины планирует поехать на товарищеский матч 19 ноября в Россию. Сообщалось, что футбольная ассоциация Боснии получит за этот матч 200 тысяч евро.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча сборных России и Боснии, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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