Приватні компанії ОПК не отримали держінвестицій, але випереджають держсектор за поставками

Держава інвестувала 60 млрд грн в основні фонди українського ОПК, однак приватний сектор не отримав прямого фінансування з цієї суми, попри значну роль приватних компаній у виробництві озброєнь.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна " Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію ".

Потенціал приватних компаній ОПК

За словами голови Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергія Пашинського, серед десяти найбільших оборонних компаній України немає жодної державної, а шість-сім із них є членами асоціації.

При цьому, за його оцінкою, підприємства NAUDI за обсягами поставленої продукції значно випереджають державний сектор ОПК.

"Зброю не повинна робити тільки держава. Це вже факт", - заявляє Пашинський.

Приватний оборонний сектор активно формувався після 2014 року. Серед його помітних представників сьогодні - "Українська бронетехніка", Radionix, Ukrspecsystems та інші компанії.

Приватні виробники працюють у різних сегментах - від броньованої техніки та безпілотних комплексів до засобів РЕБ, дронів-перехоплювачів, артилерійських боєприпасів та мінометів.

Кооперація та вихід на міжнародний ринок

Важливою частиною роботи NAUDI також є виробнича кооперація. За словами Пашинського, у низці проєктів три-чотири підприємства асоціації об'єднують компетенції для створення нових продуктів або розширення виробничих можливостей.

Окремий напрям - міжнародна співпраця. NAUDI допомагає українським виробникам представляти продукцію на міжнародних виставках, вести переговори з іноземними урядами та компаніями, шукати партнерів для спільного виробництва і фінансування.

Таким чином, приватний сектор, який не отримував державних інвестицій, став одним із ключових елементів нового українського ОПК.