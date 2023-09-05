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ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 08:48
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ПриватБанк розкрив, на що українські діти витрачають гроші з банківських карток Фото: ПриватБанк повідомив, на що діти витрачають гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Діти, які користуються банківськими картками Юніора ПриватБанку, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та супермаркетах (53% від загальної кількості оплат), кафе (18%) та оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%). Через інтернет власники карток Юніора найчастіше оплачують мобільний зв'язок, відправляють перекази з картки на картку та купують різноманітні ігри чи розваги.

На сьогодні платіжними картками ПриватБанку користуються приблизно 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Вони мають повноцінний "дорослий" мобільний банкінг у Приват24 з можливістю контролю за витратами з боку батьків.

Отримати картку Юніора можна у відділенні ПриватБанку. Дітям від 6 до 14 років для цього ще необхідно прийти з батьками. Підлітки з 14 років можуть відкрити собі банківську картку самостійно.

Банківські картки в Україні

За даними НБУ, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1,843 млрд шт., а їхня сума 1,335 трлн грн.

У II кварталі найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4%) на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою.

За даними НБУ, на ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

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