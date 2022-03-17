ПриватБанк начал льготное кредитование по новой госпрограмме
Государственный ПриватБанк начинает прием заявок на льготное кредитование агропроизводителей. Кредитование будет идти согласно постановлению Кабинета министров №274.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По условиям программы, кредитование доступно на срок до 6 месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по таким кредитным продуктам:
- "КУБ с залогом до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
- "Агросезон" до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
- "Агросезон" от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.
Кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 000 га, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.
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