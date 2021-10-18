ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Приват24 произошел сбой: в ПриватБанке объяснили причину

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 октября 2021 12:57
В Приват24 произошел сбой: в ПриватБанке объяснили причину Фото: Сбой в Приват24 произошел 18 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В работе Приват24 произошел технический сбой. В течение короткого промежутка наблюдались проблемы с авторизацией.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"Это был очень краткосрочный технический сбой", - сказал он.

Серга добавил, по данным технических служб "наблюдались проблемы с авторизацией".

По его словам, в настоящее время работа системы восстановлена.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров