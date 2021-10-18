В Приват24 произошел сбой: в ПриватБанке объяснили причину
Фото: Сбой в Приват24 произошел 18 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
В работе Приват24 произошел технический сбой. В течение короткого промежутка наблюдались проблемы с авторизацией.
Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
"Это был очень краткосрочный технический сбой", - сказал он.
Серга добавил, по данным технических служб "наблюдались проблемы с авторизацией".
По его словам, в настоящее время работа системы восстановлена.