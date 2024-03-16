ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Приват24" не буде працювати сьогодні вночі

Україна, Субота 16 березня 2024 17:42
UA EN RU
"Приват24" не буде працювати сьогодні вночі Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 17 березня державний ПриватБанк проводить регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Друзі, в ніч на 17 березня ми будемо проводити регламентні роботи у "Приват24". Тож з 0:00 до 5:00 ранку поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії "Приват24" будуть тимчасово недоступні", - повідомили в пресслужбі.

В банку наголосили, що зазвичай регламентні роботи приходять вночі, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Але якщо у цей час ви плануєте платежі через "Приват24", радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - зауважили в пресслужбі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк приват 24
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті