Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України

Про це Пенні Пріцкер розповіла журналістам у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За її словами, для втілення концепції відновлення України в реальність "необхідно забезпечити Україну підтримкою міжвідомчого планування, що насправді є збільшенням потенціалу технічних експертів, які можуть працювати разом з українцями для сприяння координації дій усього уряду та підтримки розробки єдиного пріоритетного проекту".

Другим пунктом Пріцкер зазначила необхідність прискорення, щоб розширити список готових до реалізації проєктів "з десятка до сотень і, сподіваюся, в кінцевому підсумку до тисяч".

"Як сказав посол, нам необхідно підтримати Україну в прискоренні реформ, що є абсолютно необхідним для створення фундаменту для інвестицій, процвітаючої економіки, вступу до ЄС і членства в НАТО", - зазначила спецпредставник США.

Також, за її словами, потрібно змусити світ залучити більше капіталу, не лише вилучивши 50 млрд доларів російських заморожених активів, а й "пожвавивши страхові, перестрахувальні, фондові та банківські ринки".

П’ятий пріоритет, як зазначила Пріцкер, - "повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, і повернути на ринок праці".

"Якщо взяти ці п'ять основних компонентів разом, то вони утворюють будівельні блоки сильного плану економічного відновлення України та виведуть її на шлях процвітання", - наголосила вона.