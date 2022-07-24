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Приобретенные литовцами беспилотники помогают уничтожать оккупантов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 июля 2022 15:25
Приобретенные литовцами беспилотники помогают уничтожать оккупантов Фото: беспилотники приобретенные литовцами помогают уничтожать оккупантов (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские артиллеристы продолжают наносить болезненные потери врагу. Эффективнее уничтожать российских оккупантов нашим воинам помогают приобретенные литовцами эстонские беспилотники EOS C VTOL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армия Inform".

Соответствующее видео с кадрами боевой работы дрона недавно опубликовал литовский журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.

В заметке отмечается, что беспилотник смог обнаружить позиции рашистов, в частности значительное количество разнообразной военной техники на окраинах Врубовки и Лоскутовки, что в Луганской области. Полученные разведданные пригодились украинским военным, которые без промедлений превратили вражеское железо в лом.Приобретенные литовцами беспилотники помогают уничтожать оккупантов

Разработанные эстонской компанией Threod Systems беспилотники вертикального взлета и посадки EOS C VTOL имеют одни из лучших в своем классе летные характеристики. БПЛА оснащаются электрической силовой установкой, что обеспечивает низкую акустическую заметность даже на незначительных высотах, а мощная оптика позволяет обнаруживать технику противника на расстоянии до 15 километров.

Дальность его полета достигает 120 километров, дальность связи - 50 км. Максимальная скорость, которую может развивать дрон - 110 км/ч, крейсерская - 70 км/час. Длина беспилотника почти 2 метра при размахе крыльев около пяти. EOS C VTOL способен работать в диапазоне температур от − 20 °C до +50 °C.

Напомним, ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського Херсонской области.

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