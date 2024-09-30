Принципи великої відбудови: як основні стандарти допомагають Україні вже зараз

Відбудовувати та відновлювати країну після наслідків великої війни планують за 14 ключовими принципами, серед яких безпека, інклюзивність та антикорупційні запобіжники в проєктах на першому місці.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Понад тисяча представників різних спільнот та місцевої влади долучилися до публічного обговорення основних засад відновлення, щоб спільно напрацювати єдиний погляд на відбудову України.

"До обговорення основних засад відновлення долучилися представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, ветеранської спільноти, громадських організацій. Ми говорили про 14 основних принципів відновлення та про антикорупційні запобіжники, адже ми не можемо дозволити собі жодного промаху в процесі відновлення", - повідомила Шуляк.

За її словами, одним з головних принципів відбудови має стати енергоефективність.

"У нас діє закон, який стосується запровадження мінімальних стандартів енергоефективності будівель та споруд. Всі процеси нового будівництва, відбудови або ремонту обов’язково мають враховувати ці стандарти. Питання енергоефективності зараз стоїть на рівні з питаннями безпеки, і виконання стандартів енергоефективності буде ключовим", - запевнила парламентарка.

Вона додала, що не менш важливим буде й стандарт безпеки.

"Сьогодні ми говоримо про нову систему цивільного захисту, систему укриттів та використання споруд подвійного призначення. Буде створений новий реєстр всіх споруд, які входять в систему цивільного захисту. А під час будівництва обов’язково має бути передбачене облаштування укриттів", - наголосила голова профільного парламентського комітету

Також одним з головних стандартів відновлення країни має бути питання безбар’єрності.

"Нещодавно було дослідження, і 83% українців назвали безбар’єрність новою цінністю для України. І вона має бути не лише фізична, але й освітня, цифрова, соціальна", - зауважила Шуляк.

Вона нагадала, що парламент ухвалив вже багато законопроєктів, які впроваджують основні принципи та засади відбудови та відновлення країни. Наразі головне – виконувати ці закони та працювати над тим, щоб затверджені стандарти не лишалися тільки на папері.