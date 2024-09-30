ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Принципи великої відбудови: як основні стандарти допомагають Україні вже зараз

Понеділок 30 вересня 2024 16:07
UA EN RU
Принципи великої відбудови: як основні стандарти допомагають Україні вже зараз Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Відбудовувати та відновлювати країну після наслідків великої війни планують за 14 ключовими принципами, серед яких безпека, інклюзивність та антикорупційні запобіжники в проєктах на першому місці.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Понад тисяча представників різних спільнот та місцевої влади долучилися до публічного обговорення основних засад відновлення, щоб спільно напрацювати єдиний погляд на відбудову України.

"До обговорення основних засад відновлення долучилися представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, ветеранської спільноти, громадських організацій. Ми говорили про 14 основних принципів відновлення та про антикорупційні запобіжники, адже ми не можемо дозволити собі жодного промаху в процесі відновлення", - повідомила Шуляк.

За її словами, одним з головних принципів відбудови має стати енергоефективність.

"У нас діє закон, який стосується запровадження мінімальних стандартів енергоефективності будівель та споруд. Всі процеси нового будівництва, відбудови або ремонту обов’язково мають враховувати ці стандарти. Питання енергоефективності зараз стоїть на рівні з питаннями безпеки, і виконання стандартів енергоефективності буде ключовим", - запевнила парламентарка.

Вона додала, що не менш важливим буде й стандарт безпеки.

"Сьогодні ми говоримо про нову систему цивільного захисту, систему укриттів та використання споруд подвійного призначення. Буде створений новий реєстр всіх споруд, які входять в систему цивільного захисту. А під час будівництва обов’язково має бути передбачене облаштування укриттів", - наголосила голова профільного парламентського комітету

Також одним з головних стандартів відновлення країни має бути питання безбар’єрності.

"Нещодавно було дослідження, і 83% українців назвали безбар’єрність новою цінністю для України. І вона має бути не лише фізична, але й освітня, цифрова, соціальна", - зауважила Шуляк.

Вона нагадала, що парламент ухвалив вже багато законопроєктів, які впроваджують основні принципи та засади відбудови та відновлення країни. Наразі головне – виконувати ці закони та працювати над тим, щоб затверджені стандарти не лишалися тільки на папері.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфраструктура
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто