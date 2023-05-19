Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій. Українські захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами.

"Бахмут: сезон заготівлі москальського "мʼяса" у розпалі. Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники відбили атаку російських окупантів в Луганській області. При чому ворог відступив навіть не наважившись на штурм, який планував проводити.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили штурм опорного пункту, який влаштували російські окупанти. Ворог зазнав втрат.

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