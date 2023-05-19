ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Новость на русском →
Бахмут , П'ятниця 19 травня 2023 18:25
Прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті: росіяни відступили з втратами Фото: прикордонники відбили штурм опорного пункту у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бахмуті група піхоти окупантів атакувала опорний пункт бійців ДПСУ. Українські прикордонники успішно відбили штурм, ворог відійшов з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Бахмут: сезон заготівлі москальського "мʼяса" у розпалі. Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили", - йдеться в повідомленні.

Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій. Українські захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами.

Попри недовготривалий бій, половину штурмовиків було знешкоджено: двоє вбито, ще троє поранено. Зазнавши невдачі, противник відступив.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники відбили атаку російських окупантів в Луганській області. При чому ворог відступив навіть не наважившись на штурм, який планував проводити.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили штурм опорного пункту, який влаштували російські окупанти. Ворог зазнав втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут прикордонники Війна Росії проти України
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів