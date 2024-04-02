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Прикордонники показали відео ураження техніки окупантів FPV-дроном на півдні України

Вівторок 02 квітня 2024 17:43
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Прикордонники показали відео ураження техніки окупантів FPV-дроном на півдні України Ілюстративне фото: ЗСУ FPV-дроном знищили техніку росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники за допомогою безпілотника ліквідували техніку росіян на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як розповіли у відомстві, пілоти "бойових пташок" Держприкордонслужби за допомогою FPV-дронів регулярно завдають ударів по окупантах на півдні України.

Цього разу російські військові намагалися замаскувати бойову машину піхоти, однак українські прикордонники змогли її виявити та знищити.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 18 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

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