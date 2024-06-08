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Прикордонники показали, як РСЗВ Vampire "насипає" по позиціях РФ на фронті

Україна, Субота 08 червня 2024 15:42
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Прикордонники показали, як РСЗВ Vampire "насипає" по позиціях РФ на фронті Фото: РСЗВ Vampire (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampire" на фронті. Зокрема, на Донецькому та Харківському напрямках.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"РСЗВ RM-70 "Vampire" бʼє окупантів на передовій", - йдеться у повідомленні.

Так, механік-водій з позивним "Крим" з теплом відгукується про свою реактивну систему залпового вогню RM-70 "Vampire".

"Прикордонник навіть дав їй ласкаве ім'я "Наташка". Зовсім не "ласкава" ця машина до ворога - смертельні снаряди РСЗВ не раз нищили загарбників на Донеччині та Харківщині", - додають прикордонники.

Що відомо про RM-70 "Vampire"

Система RM-70 була розроблена в Чехословаччині для заміни RM-51, виготовлялася у 1971-1989 роках. На озброєнні з 1972 року. У 2010 році знята з озброєння чеської армії.

Водночас Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ. Вона має перевагу над радянським аналогом БМ-21 "Град" у тому, що її легше перезаряджати.

У RM-70 "Vampire" встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180°, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вже показували роботу RM-70 "Vampire".

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