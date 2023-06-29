Прикордонники отримали від "Сталевого фронту" пікапів та БПЛА на 15 млн гривень

Прикордонники отримали чергову партію техніки - 10 комплексів "Валькірія" для моніторингу, коригування та нейтралізації орків, та 10 повнопривідних бусів. Передала техніку компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У кожен з десяти комплексів БПЛА "Валькірія" входить 2 безпілотники. Прикордонники дуже вдячні за передачу, оскільки ця українська розробка гарно зарекомендувала себе на фронті - завдяки "невидимості" для ворожого РЕБ, дальності польотів та швидкості розгортання.

Екіпаж БПЛА складає всього 2 людини, а комплекс може виконувати як цілодобове спостереження за переднім краєм фронту, так і проводити операції на ворожій території в глибину до 40 км - в пошуках засобів ПВО, РЕБ, техніки та складів БК.

"Ці дрони дають ту інформацію про ворога, яку ні іншим способом не здобудеш. А маючи інформацію про застосування сил засобів ворога, ми не тільки ефективно його знищуємо, але й маємо змогу зберегти свій особовий склад", - зауважив представник Державної прикордонної служби України Олександр Сєбало.

"Коли прийшов запит до нас від прикордонної служби, ми поспілкувались з різними виробниками безпілотників. І подивились, що зарубіжні аналоги нашого апарата, який може літати на глибину до 50 кілометрів - від 2 до 4 мільйонів гривень. А 10 наших комплексів, з такими ж характеристиками, ми купили за 8 мільйонів гривень", - пояснив керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Він уточнив, що авто для передачі обирали також, виходячи з побажань прикордонників, щоб були повнопривідними, адже їздити треба по важкій місцевості.

"Буси хлопцям потрібні, щоб патрулювати кордон мобільними групами. Ми постарались і знайшли автомобілі у хорошому стані, до 120 тис. пробігу, деякі навіть з автоматичною коробкою передач. Я сподіваюсь, хлопцям буде комфортно на них їздити і захищати наш кордон. Сьогодні в рамках "Сталевого фронту" ми передали техніки на 15 мільйонів гривень", - додав Водовіз.

Нагадаємо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" компанія спрямувала на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн.

Загалом Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на військову та гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.