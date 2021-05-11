На Прикарпатье завершается реконструкция дороги к Говерле

В Ворохте на Прикарпатье завершается реконструкция участка трассы Р-24 Татаров - Каменец-Подольский по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Сейчас на высоте 1013 метров над уровнем моря обустраивают финишный слой покрытия на 14 км дороги

Также рабочие проводят благоустройство пешеходной зоны в центральной части поселка, сейчас там делают тротуары.

Как известно, из с. Ворохта проходит туристический маршрут к г. Говерла (2061 м). Теперь добраться самой высокой вершины Украины станет еще комфортнее.

Отмечается, что ремонт трассы Р-24 начали в прошлом году. В рамках президентской программы "Большая стройка" за 2020 год подрядная организация ООО "ПБС" отремонтировала 53,6 км дороги в Верховинском и Городенкивском районах.

Кроме этого, в рамках президентской программы "Большая стройка" на дороге Р-24 планируют построить "с нуля" один мост и капитально отремонтировать 2 искусственные сооружения.

Дорога Р-24 соединяет центр страны с Карпатами и является частью популярного туристического маршрута "Золотая подкова". Протяженность трассы по Ивано-Франковской области составляет 177 км. Она является одним из основных транспортных узлов в западном регионе Украины.