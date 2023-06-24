Пригожин давно планував переворот у Росії, - CNN

Співробітники американської розвідки вважають, що глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин уже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії. Однак було неясно, якою буде кінцева мета його перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами двох джерел видання, на початку тижня співробітники розвідки провели брифінг для лідерів Конгресу США, відомих як "Банда восьми", про пересування ПВК "Вагнера" і нарощування обладнання поблизу Росії.

Співробітники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Пригожин веде підготовку до такого кроку, зокрема накопичує зброю і боєприпаси, сказав один зі співробітників західної розвідки і ще одна людина, знайома з розвідданими.

Цей чиновник сказав, що, на їхню думку, заяви Пригожина про брак боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.

Джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин має намір погрожувати російським військовим і куди він поведе свої війська.

Похід бойовиків Пригожина на Москву

Між Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу кілька місяців триває конфлікт, але вчора він різко загострився. Ватажок "вагнерівців" заявив, що війська РФ нібито вдарили по тиловому табору його найманців. Пригожин оголосив, що "буде йти на Москву", при цьому він почав із Ростова.

Після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона "вагнерівців" рушила на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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