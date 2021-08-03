Президента Сербии проверят на детекторе лжи

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. Таким образом, он хочет доказать отсутствие каких-либо связей с криминальным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

"Я готов пройти проверку на полиграфе, где я уже был уже однажды... я уверен, что Вулин ( министр внутренних дел Сербии - ред.) тоже готов к этому",- сказал он

Глава государства заявил, что открыть уголовное дело против самого себя, это хорошая возможность рассказать стране о всем что его касается и доказать "как много лжи вокруг".

Ранее стало известно, что в Сербии арестовали Велько Беливука - главаря преступной группировки.

Он утверждал во время допроса в прокуратуре, что вступал в контакт с властями, получая задания непосредственно от президента Вучича.