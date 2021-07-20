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На президента Мали совершили покушение: пытались напасть с ножом в мечети

Новина українською →
Бамако, Вторник 20 июля 2021 13:59
На президента Мали совершили покушение: пытались напасть с ножом в мечети Фото: временный президент Мали Ассими Гоита (flickr by Boub's Sidibé)
Автор: РБК-Украина

На временного президента Мали Ассими Гоита совершили покушение в одной из мечети столицы Бамако. Он не пострадал в результате нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что на Гоита пытались напасть двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, во время службы в мечети по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Нападавший пытался ударить его со спины, но ранение получил другой человек. Сам президент не пострадал.

Отметим, после военного переворота Гоита стал главой национального комитета спасения в августе 2020 года. Президента Ибрагима Бубакара Кейта свергли в прошлом году, а в мае этого задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.

Напомним, в начале июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз, его застрелили в собственной резиденции.

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