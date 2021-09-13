Президент МОК об урбан-парке на ВДНХ: такие парки развивают олимпийские виды спорта

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который побывал в Украине с визитом, посетили киевский урбан-парк на территории ВДНГ .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Проект создания урбан-парка на ВДНГ реализуется по программам президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Парк был создан меньше чем за два месяца, что поразило президента МОК. Уже работать скейт-парк, предназначенный для уличных культур, спот для тренировок по уличному футболу (3х3, панни, фристайлу), стритбольний спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5, стритденс и ивент-спот для занятий уличными танцами, стритворкаут-спот, паркур-спот, беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

"С помощью таких классных спортивных развлекательных современных “магнитов” мы будем увеличивать количество граждан Украины, которые занимаются разными видами спорта", - сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь Томас Бах выразил уверенность, что "такие парки помогут развивать олимпийские виды спорта".

Подобные парки, по словам первого заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в 2022 году появятся во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м - в почти всех областных центрах и еще нескольких больших городах Украины. В частности, в Одессе, Чернигове, Луцке, Ужгороде, Запорожье, Мариуполе.