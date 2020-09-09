Президент Израиля заявил, что Украина - одна из колыбелей еврейской цивилизации

Фото: Реувен Ривлин (Kyiv Jewish Forum)

Ривлин отмечает, еврейское сообщество сталкивается с тревожным ростом антисемитизма

Украина является одной из колыбелей еврейской цивилизации и сейчас играет важную роль в современном еврейском мире.

Об этом заявил президент Израиля Реувен Ривлин в своем обращении к участникам Kyiv Jewish Forum 2020.

По словам президента Израиля, еврейское сообщество сталкивается с тревожным ростом антисемитизма, ненависти и дискриминации, некоторые из этих проблем усугубляются с кризисом коронавируса.

"В начале этого года я был рад провести мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Освенцима. Около пятидесяти лидеров со всего мира собрались вместе в Иерусалиме, чтобы почтить память жертв Холокоста, и подчеркнули нашу общую приверженность борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией во всех его формах, где бы он ни поднимал свою чудовищную голову в этом ми", - заявил Ривлин.

По его словам, мировое сообщество должно быть едино во мнении касательно нулевой терпимости к расизму или ксенофобии в любой форме и в любом месте.

"Друзья, хорошо, что мы не одни. Обсуждаемые вами вопросы – проблема не только еврейского народа. Это борьба, в которой мы должны победить вместе. Спикеры конференции, в том числе ведущие политические, дипломатические, религиозные и общинные лидеры из Израиля, Украины и всего мира, показывают, что вы готовы к действиям, а не только к словам", - отметил президент Израиля.

Ривлин назвал форумом важным для дебатов и обсуждения проблем, с которыми сталкивается мировая еврейская община, а также поблагодарил организаторов за обеспечение проведения конференции, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на открытии Kyiv Jewish Forum 2020 отметил важность проекта Еврейской конфедерации Украины под названием "Праведники моего города".

"Этот проект посвящен памяти украинцев, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев во время Второй мировой войны. Они - образец для всех последующих поколений, - сказал Президент.

Как известно, более 2600 украинцев включены в список "Праведников народов мира" от Мемориала "Яд Вашем", куда входят люди, которые рискуя своей жизнью, спасал евреев во время войны от Холокоста.

Проект Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" продолжает расширять географию. Именами праведников названы уже десятки улиц в разных городах и селах.