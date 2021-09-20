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Президент Европарламента попал в больницу с пневмонией

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Страсбург, Понедельник 20 сентября 2021 18:25
Президент Европарламента попал в больницу с пневмонией Фото: Давид Сассоли, президент Европарламента (flickr.com/faces-of-the-world/)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Европарламента Давид Сассоли попал в больницу Страсбурга. У него диагностировали пневмонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя главы ЕП Роберта Квилло.

После обнаружения пневмонии главу Европарламента начали сразу же лечить. Однако, связана ли эта пневмония с COVID-19, представитель главы ЕП не уточнил.

"В среду, 15 сентября, Давида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге. После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии", - рассказал Квилло.

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