Президент Европарламента попал в больницу с пневмонией

Президент Европарламента Давид Сассоли попал в больницу Страсбурга. У него диагностировали пневмонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя главы ЕП Роберта Квилло .

После обнаружения пневмонии главу Европарламента начали сразу же лечить. Однако, связана ли эта пневмония с COVID-19, представитель главы ЕП не уточнил.

"В среду, 15 сентября, Давида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге. После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии", - рассказал Квилло.