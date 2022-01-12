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Президент Азербайджана приказал прекратить огонь на границе с Арменией

Новина українською →
Баку, Среда 12 января 2022 19:19
Президент Азербайджана приказал прекратить огонь на границе с Арменией Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал прекратить огонь на границе с Арменией после просьб Еревана. Он отметил, что в результате обстрелов погибли до восьми армянских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское издание Oxu.

По его словам, в результате боестолкновений на границе с Арменией погибли от шести до восьми армянских военных, многие были ранены. Алиев добавил, что после этого Ереван настойчиво попросил о прекращении огня.

"Они (Армения - ред.) должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет", - добавил глава государства.

Алиев назвал бои на границе с Арменией очередной военной провокацией и совершенно немотивированной агрессией против Азербайджана. Он уточнил, что это не первый случай, который происходит после войны и вчерашний инцидент не стал исключением.

"В 21:30 (19:30 по киеву - ред.) мною была дана команда министру обороны прекратить огонь", - отметил Алиев.

Напомним, сообщения о взаимных обстрелах на границе Армении и Азербайджана появились днем 11 января. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Отметим, армянская сторона заявила о гибели двух военных и ранении еще двух военнослужащих.

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