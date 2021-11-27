Пресс-конференция Зеленского и новый штамм COVID-19: новости за 26 ноября

Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, новый штамм коронавируса угрожает очередным всплеском заболеваемости в мире, в центре Киева толпа неадекватов напала на известный клуб "Хвильовий". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 26 ноября - в материале РБК-Украина.

Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского в Киеве прошел в пятницу, 26 ноября. Глава государства пять с половиной часов отвечал на вопросы украинских и зарубежных СМИ.

Все подробности общения Зеленского с журналистами - в материале РБК-Украина.

Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на нашу страну. Об этом заявил Столтенберг во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.

Новый штамм COVID-19. Чем опасен вирус

Новый штамм коронавируса из Южной Африки угрожает очередным всплеском заболеваемости в мире. Ученые предполагают, что он потенциально опаснее "Дельты" и может распространяться со стремительной скоростью. Страны уже начали закрывать границы, а ВОЗ собирается на экстренное заседание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". Что известно о новой мутации коронавируса - в материале РБК-Украина.

В центре Киева толпа неадекватов напала на людей (видео)

В Киеве группа молодых людей совершила нападение на известный клуб "Хвильовий" на Подоле на Контрактовой площади, когда там отдыхали посетители, разбила там окна и ломала двери, после чего продолжила свой разрушительный "рейд" и в другие заведения.

Есть информация, что бесчинства на улицах Киева устраивают агрессивные молодые люди, большинство из которых являются участниками ТГ-сообщества "Катарсис", которое называет себя "союзом культурных консерваторов". Подробности и видео с места событий - в материале Styler.

Без ярмарки, с катком и новыми локациями: организатор рассказал о новогоднем празднике в Киеве и елке-2022

Главная новогодняя елка-2022 в Киеве в этот раз обещает стать самой необычной в мире, отметил президент Folk Ukraine, организатор праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Официальное открытие главной праздничной ели-2022 на Софийской площади состоится по традиции 19 декабря, в День святого Николая, в 17.00. Также на Софийской площади будут вертепы и панно с фигурами 38 героев святого семейства. Добруцкий высказался о планах обустроить новую локацию - напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Подробнее о том, какой будет елка-2022 – в материале Styler.

Дождь с мокрым снегом накроет Украину: где будет самая неприятная погода

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень неприятная. Страну накроет сначала проливными дождями со штормовым ветром, а потом в большинство областей ворвется мокрый снег с похолоданием. Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни – в материале Styler.