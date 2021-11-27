Пресс-конференция Зеленского и новый штамм COVID-19: новости за 26 ноября
Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, новый штамм коронавируса угрожает очередным всплеском заболеваемости в мире, в центре Киева толпа неадекватов напала на известный клуб "Хвильовий". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 26 ноября - в материале РБК-Украина.
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Пресс-марафон президента Владимира Зеленского в Киеве прошел в пятницу, 26 ноября. Глава государства пять с половиной часов отвечал на вопросы украинских и зарубежных СМИ.
- В ходе марафона Зеленский заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова. По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря.
- Також Зеленский заявил, что страна не проводила операцию по "вагнеровцам", в нее украинцев втянули.
- Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.
- Президент заявил, что получил информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. После чего глава государства предложил ему охрану, но экс-глава ГУР отказался.
- Зеленский назвал "красные линии" для олигархов. По его словам, они не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население.
- Зеленский считает, что НАТО точно не является причиной эскалации риторики России. Он назвал три сигнала возможной эскалации со стороны РФ.
- Президент заявил, что украинская сторона не может пойти на силовое решение конфликта на Донбассе. По его словам, люди - прежде всего, и "мы не можем потерять всю нашу армию".
Все подробности общения Зеленского с журналистами - в материале РБК-Украина.
Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на нашу страну. Об этом заявил Столтенберг во время пресс-конференции.
"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.
Новый штамм COVID-19. Чем опасен вирус
Новый штамм коронавируса из Южной Африки угрожает очередным всплеском заболеваемости в мире. Ученые предполагают, что он потенциально опаснее "Дельты" и может распространяться со стремительной скоростью. Страны уже начали закрывать границы, а ВОЗ собирается на экстренное заседание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". Что известно о новой мутации коронавируса - в материале РБК-Украина.
В центре Киева толпа неадекватов напала на людей (видео)
В Киеве группа молодых людей совершила нападение на известный клуб "Хвильовий" на Подоле на Контрактовой площади, когда там отдыхали посетители, разбила там окна и ломала двери, после чего продолжила свой разрушительный "рейд" и в другие заведения.
Есть информация, что бесчинства на улицах Киева устраивают агрессивные молодые люди, большинство из которых являются участниками ТГ-сообщества "Катарсис", которое называет себя "союзом культурных консерваторов". Подробности и видео с места событий - в материале Styler.
Без ярмарки, с катком и новыми локациями: организатор рассказал о новогоднем празднике в Киеве и елке-2022
Главная новогодняя елка-2022 в Киеве в этот раз обещает стать самой необычной в мире, отметил президент Folk Ukraine, организатор праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.
Официальное открытие главной праздничной ели-2022 на Софийской площади состоится по традиции 19 декабря, в День святого Николая, в 17.00. Также на Софийской площади будут вертепы и панно с фигурами 38 героев святого семейства. Добруцкий высказался о планах обустроить новую локацию - напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Подробнее о том, какой будет елка-2022 – в материале Styler.
Дождь с мокрым снегом накроет Украину: где будет самая неприятная погода
Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень неприятная. Страну накроет сначала проливными дождями со штормовым ветром, а потом в большинство областей ворвется мокрый снег с похолоданием. Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни – в материале Styler.