Преодоление кризиса в секторе ГМК даст стране 174 млрд гривен ВВП, - эксперт

Горно-металлургическая промышленность находится в тяжелейшем кризисе за всю историю Украины. Отрасль нуждается в поддержке от государства: это поможет не только сохранить штат работников, но и удержать 174 млрд гривен ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в блоге на Интерфакс-Украина .

"В июле 2022 года совокупное производство горно-обогатительных комбинатов сократилось на 75% от среднемесячного довоенного производства. Добыча руды остановлена на Ингулецком и Южном ГОКе, с августа приостанавливает работу (как минимум, на 3 месяца) ГОКа "АрселорМиталл Кривой Рог". В то же время производство металлургических комбинатов сократилось на 84% от довоенного уровня", - отмечает эксперт.

Он призвал власти разработать программу поддержки, которая поможет отрасли выйти из кризиса. Среди пунктов программы - снижение тарифов на грузоперевозки УЗ на 50% и 70% для сырья и готовой металлопродукции, и тарифа на передачу электроэнергии, отмена ренты для железорудного сырья на период войны и пересмотр формулы начисления в будущем.

Также среди необходимых мер - отмена экологического налога на СО2, и открытие морских коридоров для экспорта руды и металла.



"Благодаря этим мерам будет сокращена отрицательная маржинальность при поставках сырья и продукции на ближайшие к Украине экспортные рынки, что позволит увеличить производство и нарастить продажи во время войны. В результате государство удержит 174 млрд гривен ВВП страны и сохранит поступления в бюджет почти 35 млрд гривен от неутраченного ВВП. В свою очередь, увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит, замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине", - сообщил Каленков.

Ранее металлургический комбинат "Каметсталь" попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Шмыгаля: как отметили на заводе, из-за сложностей с логистикой и падения мировых цен на металлопродукцию предприятие работает лишь на треть мощности, и если государство не примет меры по стимулированию производства - уже через три месяца завод вынужден будет остановиться.

В свою очередь, "АрселорМиттал" принял решение остановить работу своего ГОКа с августа на ближайшие три месяца из-за усложненной логистики и мировой экономической конъюнктуры. Также в компании сообщили о сокращении зарплаты работников на треть.