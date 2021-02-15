Премьер Британии предложил создать глобальный договор о пандемии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить международный договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Джонсон стремится создать глобальное соглашение о пандемии, в котором страны согласились обмениваться данными о вирусах. По его мнению, это помогло бы предотвратить возникновение новых пандемий в будущем.
"Я думаю, что мир должен увидеть общее соглашение о том, как мы отслеживаем данные, которые касаются пандемий ... и мы хотим совместного соглашения о прозрачности", - сказал он.
Инициативу Джонсона уже поддержали в Совете Европы.
"Я приветствую поддержку Джонсона в совместной работе над договором о пандемии с целью повышения глобальной готовности, устойчивости и восстановления", - написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель
Напомним, представитель миссии ВОЗ в Китае рассказал, что вспышка коронавируса в Ухане могла быть больше, чем считалось ранее. ВОЗ обладает информацией, что больных COVID-19 на самом деле было больше, чем в официальной статистике.
Кроме того, в ВОЗ не исключают, что коронавирус мог циркулировать за пределами Уханя до первых зарегистрированных случаев. Коронавирус мог возникнуть не в Ухане.