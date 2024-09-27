Прем'єр Словенії застеріг від ухвалення поспішних рішень щодо ударів углиб Росії

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб застеріг від поспішних рішень у питанні застосування західної зброї дальньої дії по території Росії. Політик зазначив, що закривати дискусію з цього питання передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Говорити заздалегідь, що є якісь питання, які не обговорюються, зазвичай не найкраща тактика. Це складне питання, але я думаю, що на даному етапі потрібно обговорити всі варіанти, а потім вибрати той, який найкраще підходить для поточної ситуації" , - Заявив він.

Обмеження використання зброї

Україна закликає партнерів дозволити використання переданої далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах у Росії. Йдеться про ракети Storm Shadow та ATACMS, які Україна отримала від США та Великобританії.

Це питання активно обговорюється між країнами, а президент Володимир Зеленський закликає прискорити ухвалення рішення.

Західні ЗМІ повідомляли, що США та Великобританія нібито вже схвалили таке використання, але офіційно не оголосили про це. При цьому Зеленський наголосив, що Україна поки що не застосовувала західну далекобійну зброю на території Росії.

При цьому The Times повідомляло, що Зеленський завершить візит до США без дозволу використання західних ракет для ударів по Росії.

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