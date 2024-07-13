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Прем'єр Ірландії здійснить візит до України найближчими тижнями

Субота 13 липня 2024 22:17
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Прем'єр Ірландії здійснить візит до України найближчими тижнями Фото: прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прийняв офіційне запрошення українського лідера Володимира Зеленського та планує відвідати Україну найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Independent.

Про намір відвідати Україну ірландський прем'єр заявив у суботу, 13 липня, коли зустрівся з українським президентом в аеропорту Шеннон (Ірландія). Гарріс зазначив, що вони провели дуже гарну зустріч.

"Я дуже радий вітати його в Ірландії. Це дало мені можливість висловити співчуття народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої та незаконної російської війни", - сказав ірландський прем'єр.

За словами Гарріса, він "в абсолютному жаху" від того, що Росія активно викрадає українських дітей та везе їх на окуповану територію. І він не вірить, що світ знає про це достатньо.

Відповідаючи на запитання, чи говорили вони з Зеленським про те, що ірландський уряд нещодавно скоротив виплати аліментів українським біженцям, що проживають, Гарріс відповів, що це питання не піднімалося. Він підкреслив, що зміни були внесені, щоб мати можливість підтримувати тих, хто потребує підтримки Ірландії, стільки, скільки потрібно.

Також він зазначив, що всі хочуть досягти ситуації, коли війна в Україні закінчиться і український народ зможе повернутися додому. При цьому додав, що українців вітатимуть і прийматимуть в Ірландії стільки, скільки потрібно.

Крім того, Гарріс додав, що його країна хоче, щоб Україна стала членом ЄС.

"Ми хочемо, щоб Україна стала членом ЄС, і якщо це станеться, люди з України матимуть таку ж свободу пересування, як і будь-які інші громадяни ЄС", - заявив прем'єр Ірландії.

Візит Зеленського до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський по дорозі з США в Україну залетів в Ірландію для зустрічі з прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом.

Як повідомив президент, під час зустрічі сторони обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці. Також Зеленський та Гарріс поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей.

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