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Прем'єр Грузії дав несподіваний прогноз щодо євроінтеграції

Субота 13 липня 2024 18:44
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Прем'єр Грузії дав несподіваний прогноз щодо євроінтеграції Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Грузія до 2030 року буде набагато більше готова до євроінтеграції, ніж інші кандидати. Вступ до ЄС на цей час виглядає реалістичним.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.

"До 2030 року Грузія буде найбільш готова до інтеграції до Євросоюзу порівняно з усіма країнами-кандидатами, для цього будуть продовжені відповідні кроки. Тому я впевнений, що до 2030 року Грузія цілком може вступити до Євросоюзу", - заявив він.

Також Кобахідзе назвав сумним рішення західних партнерів Грузії призупинити фінансування держави у різних сферах. Тим часом глава грузинського уряду впевнений, що відносини з державами, які закликали "Грузинську мрію" повернутися на демократичний, прозахідний курс, почнуть налагоджуватися вже з наступного року.

Він додав, що за 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити і оздоровити.

Що відомо про шлях Грузії до ЄС

Наразі ж Грузія є лише кандидатом на вступ в ЄС, цей статус їй вдалося отримати лише з другої спроби, а зараз він перебуває під загрозою через ухвалення грузинським парламентом скандального закону про іноагентів. Крім того, в ЄС лунають заклики до скасування безвізу для грузинів.

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