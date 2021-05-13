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Предупреждение об обстреле. Впервые сирены прозвучали на севере Израиля

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Израиль, Четверг 13 мая 2021 05:07
Предупреждение об обстреле. Впервые сирены прозвучали на севере Израиля Фото: впервые с начала операции "Страж стен" прозвучали сирены на Севере (t.me/s/NEWSruIsrael)
Автор: Даша Харченко

Сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах, находящиеся севернее Израиля. Это впервые с начала операции "Страж стен".

Об этом сообщает newsru.co.il.

Сигнал "Цева Адом" слышали в населенных пунктах в Ваади Ара, в Магидо, в Нижней Галилее.

Нет информации о падении ракет в этих районах.

Накануне одна из ракет, которую террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол". Информации о пострадавших нет.

Несколько суток в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы. Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с Сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.

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