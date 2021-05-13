Предупреждение об обстреле. Впервые сирены прозвучали на севере Израиля
Сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах, находящиеся севернее Израиля. Это впервые с начала операции "Страж стен".
Об этом сообщает newsru.co.il.
Сигнал "Цева Адом" слышали в населенных пунктах в Ваади Ара, в Магидо, в Нижней Галилее.
Нет информации о падении ракет в этих районах.
Накануне одна из ракет, которую террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол". Информации о пострадавших нет.
Несколько суток в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы. Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с Сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.