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Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, - Зеленский

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 03:51
Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, - Зеленский Фото: Зеленский сообщил, что представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Основной целью подобного решения является деоккупация Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - сказал Зеленский в интервью телеканала "Интер".

Президент также напомнил, что идея создания такой площадки возникла у него после встречи в нормандской формате, на которой было предложено не поднимать тему полуострова.

"Когда я поднимал тему Крыма, мне сказали: этот вопрос не поднимается. Я спросил: а где этот вопрос поднимается? И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину - это правда, а где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыма, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и т.д.? Такой площадки нет", - отметил он.

Поэтому теперь будет существовать "Крымская платформа" - объединенный офис со специалистами, которые ежедневно будут работать не только в столице.

По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", - сказал он и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.

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