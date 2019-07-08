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Представители николаевской ОПЗЖ выступили в поддержку "Оппоблока"

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 16:36
Представители николаевской ОПЗЖ выступили в поддержку "Оппоблока"
Фото: региональная организация (opposition.com.ua)

Представилели заявили о выходе из партии Бойко-Медведчука

Николаевская региональная организация политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала своих сторонников голосовать на парламентских выборах за партию "Оппозиционный блок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

Отмечается, что причиной такого поступка стало то, что в проходную часть списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" включены люди из предыдущей власти и одиозный националист Илья Кива. Члены николаевской организации ОПЗЖ обвинили руководство партии в сговоре с бывшей властью. Такие действия, по мнению николаевских оппозиционеров, не соответствуют тем целям и задачам политсилы, говорится в сообщении.

"Последние события с формированием партийного списка показали: партия "За жизнь" полностью отказалась от ранее заявленных принципов, стала послушным исполнителем воли предыдущей власти", - говорится в заявлении региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В региональной ячейке партии заявили, что руководство политсилы в лице Вадима Рабиновича и Сергея Левочкина предоставило команде бывшей власти треть условно проходной части списка.

"На каких условиях в списке появились люди с абсолютно чуждой нам всем, в первую очередь, огромному числу членов партии идеологией – не важно. Не будем предполагать, что руководство партии получило какие-то финансовые выгоды. Важно другое – так называемая партия "Оппозиционная платформа "За життя" перестала существовать как сила, на которую могут рассчитывать избиратели. Сегодня это – не оппозиционная и не партия", - добавили в партийной организации.

"В Николаевской региональной организации проведено собрание представителей всех районных и городских партийных организаций области. Мы утвердили единогласное решение: выйти из рядов партии "За жизнь" как потерявшей наше доверие. На выборах 21 июля мы призываем принять ответственное и взвешенное решение и поддержать единственную политическую силу, отражающую и защищающую интересы народа Украины - "Оппозиционной блок", - отмечается в заявлении.

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