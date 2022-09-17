ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Представитель Папы Римского попал под обстрел в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 19:42
Представитель Папы Римского попал под обстрел в Украине Фото: кардинал Конрад Краевский (vaticannews.va)
Автор: Иван Носальский

Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под обстрел в Украине во время раздачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что представитель Папы Римского вместе с двумя епископами и в сопровождении солдата поехали раздавать гумпомощь в населенные пункты “куда кроме солдат никто больше не заходит".

На одной из остановок группа попала под обстрел и кардиналу вместе с остальными пришлось добираться до безопасного места.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", - прокомментировал происшествие Краевский.

Напомним, о визите кардинала в Украину стало известно 9 сентября. Он планировал посетить восточные регионы и, в частности, передать жителям гуманитарную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан Папа римский Война России против Украины
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники