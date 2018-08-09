Что предсказывают звезды на 9 августа: гороскоп на сегодня

Читайте гороскоп на сегодня, 9 августа, для каждого знака Зодиака на Styler
Гороскоп на 9 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.
Фото и последующие - pixabay.com/maggyona
Сегодня вам придется уделить часть своего внимания решению семейных вопросов. Иначе вы рискуете нарваться на немилость партнера.
Вам пригодится помощь влиятельного человека, который не откажет в решении важных вопросов. Не пропустите важную информацию.
Вы проявите благоразумие, если перепоручите своим партнерам общение с конфликтными клиентами. День опасен травмами.
Подходящий период для публичных выступлений. Вы умеете убеждать, что поможет найти инвесторов для вашего бизнеса.
Сегодня важно взвешенно подходить к принятию важных решений. Звезды рекомендуют оздоровиться с помощью водных процедур.
Старайтесь не размениваться по мелочам. Перед вами стоит глобальная задача, от которой зависит будущее. Ее следует решить в первую очередь.
Сегодня звезды советуют не отвлекаться от решения рабочих задач, а вот проблемы бытового характера придется поручить своему спутнику жизни.
Переутомление негативно скажется на вашем самочувствии, а потому старайтесь сегодня избегать физического и умственного труда.
Вам поступит свежее предложение о сотрудничестве от старых и проверенных партнеров. Где-то кроется подвох, внимательно изучите документы.
Сегодня старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Выполняя их просьбу, вы натолкнетесь на верный ответ в собственной проблеме.
Вас ждут серьезные финансовые траты. Приобретая дорогую вещь, обратите внимание на качество, чтобы потом не пожалеть.
Не стоит подвергать неоправданному риску свой бизнес. В погоне за быстрыми деньгами вы можете упустить доверительные отношения.