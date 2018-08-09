Что предсказывают звезды на 9 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Читайте гороскоп на сегодня, 9 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 9 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Сегодня вам придется уделить часть своего внимания решению семейных вопросов. Иначе вы рискуете нарваться на немилость партнера.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Телец

Вам пригодится помощь влиятельного человека, который не откажет в решении важных вопросов. Не пропустите важную информацию.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Близнецы

Вы проявите благоразумие, если перепоручите своим партнерам общение с конфликтными клиентами. День опасен травмами.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Рак

Подходящий период для публичных выступлений. Вы умеете убеждать, что поможет найти инвесторов для вашего бизнеса.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Лев

Сегодня важно взвешенно подходить к принятию важных решений. Звезды рекомендуют оздоровиться с помощью водных процедур.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Дева

Старайтесь не размениваться по мелочам. Перед вами стоит глобальная задача, от которой зависит будущее. Ее следует решить в первую очередь.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Весы

Сегодня звезды советуют не отвлекаться от решения рабочих задач, а вот проблемы бытового характера придется поручить своему спутнику жизни.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Скорпион

Переутомление негативно скажется на вашем самочувствии, а потому старайтесь сегодня избегать физического и умственного труда.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Стрелец

Вам поступит свежее предложение о сотрудничестве от старых и проверенных партнеров. Где-то кроется подвох, внимательно изучите документы.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Козерог

Сегодня старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Выполняя их просьбу, вы натолкнетесь на верный ответ в собственной проблеме.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Водолей

Вас ждут серьезные финансовые траты. Приобретая дорогую вещь, обратите внимание на качество, чтобы потом не пожалеть.

Гороскоп на сегодня, 9 августа: Рыбы

Не стоит подвергать неоправданному риску свой бизнес. В погоне за быстрыми деньгами вы можете упустить доверительные отношения.