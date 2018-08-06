Что предсказывают звезды на 6 августа: гороскоп на сегодня

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Читайте гороскоп на сегодня, 6 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 6 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Сегодня вам не стоит доверять незнакомым людям и непроверенной информации. В личной жизни наблюдается спокойствие и полный штиль.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Телец

День хорош для общения с друзьями, а также налаживания деловых связей с потенциальными партнерами. Остерегайтесь сквозняков.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Близнецы

Сегодня вам грозит водоворот бытовых вопросов, решение который всецело ляжет на ваши плечи. Кстати, не перегружайте позвоночник.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Рак

Благоприятно сегодняшний день посвятить размышлениям о дальнейших планах. Приберегите силы на потом, займитесь разработкой стратегии.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Лев

Если вы сможете вовремя переключаться с одной задачи на другую, вам будет легче все успеть. Любимый человек окажет вам моральную поддержку.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Дева

У вас появился тайный поклонник. Понаблюдайте за новыми людьми в своем окружении и прислушайтесь к перешептыванию коллег.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Весы

Постарайтесь уделить внимание своей внешности. Сегодня вы производите на всех приятное впечатление, так что можете этим воспользоваться.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Скорпион

Звезды советуют подойти к своим обязанностям со всей ответственностью, делать все основательно и качественно. Это вам зачтется.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Стрелец

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, причем, как в бизнесе, так и в делах сердечных. Старайтесь не переохлаждаться.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Козерог

Сегодня вам стоит воздержаться от дорогих покупок и серьезных приобретений. Иначе на всю неделю придется затянуть пояс.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Водолей

Можете рассчитывать на приятный сюрприз от своих деловых партнеров. В ответ также придумайте что-нибудь оригинальное.

Гороскоп на сегодня, 6 августа: Рыбы

День благоприятен для получения новых знаний. Ваш организм посылает вам сигналы, не пропустите начало болезни.