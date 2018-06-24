Что предсказывают звезды на 24 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler
Гороскоп на 24 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
День хорош для принятия решения, связанного с недвижимостью и переездом. Вы найдете подходящий для себя вариант там, где не ожидали.
Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)
Приятная встреча со старым знакомым изменит ваши планы на сегодняшний день. Будьте осторожны на пешеходных переходах.
Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня хорошо работают альтернативные и нестандартные решения. В свободное время организуйте вылазку на природу, лучше – к водоему.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
В возникших разногласиях с друзьями проявите твердость и отстаивайте свою точку зрения. Позже всем станет ясно, что вы были правы.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Не стоит обращать внимания на критику со стороны окружающих. Поговорят и успокоятся, а с вами останется результат вашего труда.
Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)
Полученная вами информация от старого друга поможет разрешить проблемы в семье. Обратите внимание на состояние пищеварительной системы.
Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)
Вас ждут приятные известия от старых друзей. Принимайте их предложение, не раздумывая, и незабываемые впечатления вам обеспечены.
Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)
Лучше ни с кем не обсуждать свои проблемы в личной жизни. Вы справитесь сами, а лишние сплетни вам ни к чему – пользы они не принесут.
Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)
Принимая решения, желательно полагаться на факты и логику, а не на эмоции. Сегодня могут проявиться хронические заболевания.
Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)
Уделите внимание решению семейных вопросов. Не пускайте ситуацию на самотек, потому что она рискует обрасти серьезными проблемами.
Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)
Оставьте все дела на потом и отдохните. Спонтанная встреча с друзьями поможет отвлечься от рабочей недели и весело провести время.
Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)
Сегодняшние сны могут быть вещими, таким образом подсознание шлет вам сигналы. Посвятите день творческому занятию, оно поможет расслабиться.