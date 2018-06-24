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Что предсказывают звезды на 24 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        24.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 24 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)
Фото: Гороскоп на 24 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 24 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Овен

День хорош для принятия решения, связанного с недвижимостью и переездом. Вы найдете подходящий для себя вариант там, где не ожидали.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Телец

Приятная встреча со старым знакомым изменит ваши планы на сегодняшний день. Будьте осторожны на пешеходных переходах.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Близнецы

Сегодня хорошо работают альтернативные и нестандартные решения. В свободное время организуйте вылазку на природу, лучше – к водоему.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Рак

В возникших разногласиях с друзьями проявите твердость и отстаивайте свою точку зрения. Позже всем станет ясно, что вы были правы.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Лев

Не стоит обращать внимания на критику со стороны окружающих. Поговорят и успокоятся, а с вами останется результат вашего труда.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Дева

Полученная вами информация от старого друга поможет разрешить проблемы в семье. Обратите внимание на состояние пищеварительной системы.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Весы

Вас ждут приятные известия от старых друзей. Принимайте их предложение, не раздумывая, и незабываемые впечатления вам обеспечены.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Скорпион

Лучше ни с кем не обсуждать свои проблемы в личной жизни. Вы справитесь сами, а лишние сплетни вам ни к чему – пользы они не принесут.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Стрелец

Принимая решения, желательно полагаться на факты и логику, а не на эмоции. Сегодня могут проявиться хронические заболевания.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Козерог

Уделите внимание решению семейных вопросов. Не пускайте ситуацию на самотек, потому что она рискует обрасти серьезными проблемами.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Водолей

Оставьте все дела на потом и отдохните. Спонтанная встреча с друзьями поможет отвлечься от рабочей недели и весело провести время. 

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 24 июня: Рыбы

Сегодняшние сны могут быть вещими, таким образом подсознание шлет вам сигналы. Посвятите день творческому занятию, оно поможет расслабиться.

Что предсказывают звезды на 22 июня: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
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